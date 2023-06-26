Предоставление Украине необходимой военной помощи, усиление санкционного давления против РФ и решительность действий международного сообщества обеспечат поражение России в ее войне против Украины и демократического мира.

Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ЕС, его заявление приводит пресс-служба МИД, сообщает "Европейская правда".

В своем выступлении Кулеба заявил, что рейд подразделений "Вагнера" на Москву наглядно продемонстрировал слабость режима Путина.

"В субботу вечером мы увидели не финал, а лишь перерыв в очередном акте разрушения путинской вертикали. Россия ежедневно ослабевает. Критически важно сейчас предоставить Украине все необходимое оружие, прежде всего артиллерийские системы, РСЗО и снаряды и ракеты к ним, усиливать международные санкции в сферах ядерной энергетики, цифровых технологий, продажи бриллиантов, морской логистики и финансов", – заявил Кулеба.

Он отметил необходимость помешать России наносить ракетные удары по украинским городам, прежде всего путем глобального запрета на поставку товаров двойного назначения для российских ракетных и дронов индустрий.

Министр отдельно призвал совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников и передачу Украине самолетов западного образца.

Он также приветствовал решение ЕС увеличить бюджет Европейского фонда обеспечения мира до 3,5 млрд евро, что поможет не только обеспечивать стабильные поставки военной техники для Украины, но и развивать украинско-европейский альянс оборонных индустрий.

По словам министра, в ближайшее время в Украине состоится специальное мероприятие, которое положит начало созданию такого долговременного оборонного сотрудничества.

Наконец Кулеба рассказал европейским министрам иностранных дел историю двух украинских подростков из Бердянска Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которые отдали свои жизни в борьбе против российской оккупации.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель накануне встречи Совета ЕС заявил о том, что неудачная попытка мятежа наемниками группы "Вагнера" в России свидетельствует о трещинах в военной мощи Москвы, которые вызвала война в Украине.