Німеччина досі не бажає постачати Україні крилаті ракети Taurus

Німеччина, як і раніше, не бажає постачати крилаті ракети Taurus Україні, про що Київ раніше направляв офіційний запит до Берліна.

Про це сказав міністр оборони Борис Пісторіус у понеділок під час свого візиту до Литви, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild.

"Щодо далекобійної зброї, я хочу ще раз чітко заявити, що наша позиція залишається обережною, як, до речі, і позиція наших американських партнерів", – сказав Пісторіус.

"На цей момент у нашій оцінці немає жодних змін", – додав німецький міністр.

Наприкінці травня Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням про постачання крилатих ракет Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Однією з причин скептицизму німецького уряду є те, що ця зброя може бути випущена по території Росії. Однак Україна запевняє, що не обстрілюватиме російську територію зі зброї своїх західних союзників.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив про свої переговори із президентом США Джо Байденом. За словами глави держави, лідер також обговорювали зброю з більшою дальністю стрільби.

Експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна задовольнити прохання України про постачання крилатих далекобійних ракет Taurus, однак позиція німецької влади "залишається стриманою".