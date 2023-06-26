Германия до сих пор не желает поставлять Украине крылатые ракеты Taurus

Германия по-прежнему не желает поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, о чем Киев ранее направлял официальный запрос в Берлин.

Об этом сказал министр обороны Борис Писториус в понедельник во время своего визита в Литву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Bild.

"Относительно дальнобойного оружия, я хочу еще раз четко заявить, что наша позиция остается осторожной, как, кстати, и позиция наших американских партнеров", – сказал Писториус.

"На данный момент в нашей оценке нет никаких изменений", – добавил немецкий министр.

В конце мая Украина обратилась к правительству Германии с просьбой о поставках крылатых ракет Taurus с дальностью действия до 500 километров.

Одной из причин скептицизма немецкого правительства является то, что это оружие может быть выпущено по территории России. Однако Украина уверяет, что не будет обстреливать российскую территорию из оружия своих западных союзников.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своих переговорах с президентом США Джо Байденом. По словам главы государства, лидер также обсуждали оружие с большей дальностью стрельбы.

Эксперт по вопросам обороны, депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александр Мюллер заявил, что Германия должна удовлетворить просьбу Украины о поставках крылатых дальнобойных ракет Taurus, однако позиция немецких властей "остается сдержанной".