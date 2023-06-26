Фінляндія посилила контроль кордону після спроби заколоту "Вагнера"

Фінляндія посилила заходи контролю на кордоні з Росією після провального заколоту найманців із ПВК "Вагнер".



Про це, як передає "Європейська правда", повідомив Yle заступник голови прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі.



"Не буду розкривати всі деталі, але ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах", – зазначив він.



За його словами, події в Росії ніяк не позначилися на русі на кордоні з РФ. Примітно, що якраз у день заколоту "Вагнера" в Росії у Фінляндії відзначали загальнодержавне свято Юханнус.



"Звичайно, Юханнус трохи пожвавив ситуацію на кордоні, але так завжди буває у свята", – резюмував Луккарі.



Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель напередодні зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок заявив про те, що невдала спроба заколоту найманцями групи "Вагнера" в Росії свідчить про тріщини у військовій могутності Москви, які спричинила війна в Україні.



Лідери Євросоюзу обговорять заколот найманців ПВК "Вагнера" в рамках засідання Європейської ради, яке пройде 29-30 червня в Брюсселі.