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Фінляндія посилила контроль кордону після спроби заколоту "Вагнера"

Понеділок, 26 червня 2023, 16:55

Фінляндія посилила заходи контролю на кордоні з Росією після провального заколоту найманців із ПВК "Вагнер".

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив Yle заступник голови прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі.

"Не буду розкривати всі деталі, але ми уважно стежимо за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах", – зазначив він.

За його словами, події в Росії ніяк не позначилися на русі на кордоні з РФ. Примітно, що якраз у день заколоту "Вагнера" в Росії у Фінляндії відзначали загальнодержавне свято Юханнус.

"Звичайно, Юханнус трохи пожвавив ситуацію на кордоні, але так завжди буває у свята", – резюмував Луккарі.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель напередодні зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у понеділок заявив про те, що невдала спроба заколоту найманцями групи "Вагнера" в Росії свідчить про тріщини у військовій могутності Москви, які спричинила війна в Україні.

Лідери Євросоюзу обговорять заколот найманців ПВК "Вагнера" в рамках засідання Європейської ради, яке пройде 29-30 червня в Брюсселі.

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Фінляндія Росія