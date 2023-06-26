Финляндия усилила контроль границы после попытки мятежа "Вагнера"

Финляндия усилила меры контроля на границе с Россией после провального мятежа наемников из ЧВК "Вагнер".

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил Yle заместитель главы пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

"Не буду раскрывать все детали, но мы внимательно следим за ситуацией на границе и движением на погранпереходах", – отметил он.

По его словам, события в России никак не отразились на движении на границе с РФ. Примечательно, что как раз в день мятежа "Вагнера" в России в Финляндии отмечался общегосударственный праздник Юханнус.

"Конечно, Юханнус немного оживил ситуацию на границе, но так всегда бывает в праздники", – резюмировал Луккари.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель накануне встречи Совета министров иностранных дел ЕС в понедельник заявил о том, что неудачная попытка мятежа наемниками группы "Вагнера" в России свидетельствует о трещинах в военной мощи Москвы, которые вызвала война в Украине.

Лидеры Евросоюза обсудят мятеж наемников ЧВК "Вагнера" в рамках заседания Европейского совета, которое пройдет 29-30 июня в Брюсселе.