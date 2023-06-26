Загроза для Швейцарії з боку російських шпигунів лише посилилась – звіт розвідки

Федеральна розвідувальна служба Швейцарії у щорічному звіті, опублікованому в понеділок, підкреслила зростання рівня загрози іноземного шпигунства, передусім – з боку Росії та Китаю через повномасштабну війну в Україні.

Про це йдеться в заяві Федеральної ради Швейцарії, яку цитує "Європейська правда".

У своєму аналізі швейцарська розвідка вказує, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну "прискорює тенденцію повернення до більш біполярного світу в майбутньому", в якому "Європа і ЄС залишаються стратегічно залежними від США", а Китай і Росія хочуть трансформувати статус-кво чинних інститутів, правил і норм.

Окремо вказується, що для Швейцарії залишається високою загроза з боку іноземного – переважно російського та китайського – шпигунства.

"У Європі Швейцарія є однією з країн з найбільшою кількістю російських розвідників, які діють під дипломатичним прикриттям, частково через те, що вона є приймаючою стороною для міжнародних організацій", – пояснюється у звіті.

Крім того, загроза шпигунства підвищена через членство Швейцарії в Раді безпеки ООН.

Федеральна розвідувальна служба Швейцарії вважає, що до Росії має бути звернена окрема увага в контексті можливого розповсюдження зброї масового знищення. Також відомство "має на меті запобігти переданню до Росії товарів, які вона може використати для санкціонованої військової діяльності", йдеться у звіті.

Нагадаємо, минулого року розвідка Швейцарії також вказувала, що в країні "процвітає" шпигунська діяльність Росії після хвиль вислання російських дипломатів із європейських країн.

Вона також стверджувала, що в разі потреби вживатиме заходів для того, щоб не допустити російських агентів на свою територію.