Угроза для Швейцарии со стороны российских шпионов только усилилась - отчет разведки

Федеральная разведывательная служба Швейцарии в понедельник в ежегодном отчете, опубликованном в понедельник, подчеркнула рост уровня угрозы иностранного шпионажа, прежде всего – со стороны России и Китая из-за полномасштабной войны в Украине.

Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии, которое цитирует "Европейская правда".

В своем анализе швейцарская разведка указывает, что полномасштабное вторжение России в Украину "ускоряет тенденцию возвращения к более биполярному миру в будущем", в котором "Европа и ЕС остаются стратегически зависимыми от США", а Китай и Россия хотят трансформировать статус-кво действующих институтов, правил и норм.

Отдельно указывается, что для Швейцарии остается высокой угроза со стороны иностранного – преимущественно российского и китайского – шпионажа.

"В Европе Швейцария является одной из стран с наибольшим количеством российских разведчиков, действующих под дипломатическим прикрытием, частично из-за того, что она является принимающей стороной для международных организаций", – поясняется в отчете.

Кроме того, угроза шпионажа повышена из-за членства Швейцарии в Совете безопасности ООН.

Федеральная разведывательная служба Швейцарии считает, что к России должно быть обращено особое внимание в контексте возможного распространения оружия массового уничтожения. Также ведомство "имеет целью предотвратить передачу в Россию товаров, которые она может использовать для санкционированной военной деятельности", говорится в отчете.

Напомним, в прошлом году разведка Швейцарии также указывала, что в стране "процветает" шпионская деятельность России после волн высылки российских дипломатов из европейских страны.

Она также утверждала, что в случае необходимости будет принимать меры для того, чтобы не допустить российских агентов на свою территорию.