Європейський Союз поки що не має стратегії на випадок непередбачуваних політичних подій в Росії, але аналізує ситуацію і розглядає можливі сценарії.

Про це Боррель заявив після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Ви запитуєте мене, чи у нас вже є стратегія, щоб впоратися з політичною непередбачуваністю в Росії. Потрібен час, щоб розробити стратегію з огляду на такий стан справ. Ми працюємо над цим. Я думаю, можна сказати, що кожен аналізує можливі сценарії, які можуть розвинутися. Але у нас немає готової стратегії", – сказав Боррель.

Він ще раз підтвердив, що у ЄС змінилося бачення щодо Росії та загроз, які від неї відходять.

"Вона є не тільки загрозою через те, що має військові можливості спровокувати війну, що вона вже показала, але також (є загрозою. – Ред.) через внутрішню політичну нестабільність", – сказав топ-дипломат ЄС.

Він наголосив, що події всередині РФ є її внутрішніми справами, але ЄС має бути готовим розібратися із наслідками ситуації та аналізувати можливі сценарії.

Боррель додав, що міністри закордонних справ не обговорювали перебування ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина в Мінську.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу обговорять заколот найманців ПВК "Вагнера" у рамках засідання Європейської ради, яке пройде 29-30 червня у Брюсселі.