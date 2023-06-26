Европейский Союз пока не имеет стратегии на случай непредсказуемых политических событий в России, но анализирует ситуацию и рассматривает возможные сценарии.

Об этом Боррель заявил после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Вы спрашиваете меня, есть ли у нас уже стратегия, чтобы справиться с политической непредсказуемостью в России. Нужно время, чтобы разработать стратегию, учитывая такое положение дел. Мы работаем над этим. Я думаю, можно сказать, что каждый анализирует возможные сценарии, которые могут развиться. Но у нас нет готовой стратегии", – сказал Боррель.

Он еще раз подтвердил, что в ЕС изменилось видение России и угроз, которые от нее исходят.

"Она является не только угрозой из-за того, что имеет военные возможности спровоцировать войну, что она уже показала, но также (является угрозой. – Ред.) из-за внутренней политической нестабильности", – сказал топ-дипломат ЕС.

Он отметил, что события внутри РФ являются ее внутренними делами, но ЕС должен быть готовым разобраться с последствиями ситуации и анализировать возможные сценарии.

Боррель добавил, что министры иностранных дел не обсуждали пребывание главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина в Минске.

Напомним, лидеры Евросоюза обсудят мятеж наемников ЧВК "Вагнера" в рамках заседания Европейского совета, которое пройдет 29-30 июня в Брюсселе.