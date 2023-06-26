Литва хотіла б прийняти у себе німецьку бригаду не пізніше 2026 року

Литва хоче прийняти бригаду Збройних сил Німеччини на постійне місце дислокації не пізніше 2026 року.

Про це, як інформує "Європейська правда", на спільній пресконференції з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє ntv.

За словами литовського очільника, уряд спростить процеси для того, щоб це стало можливим. Він зазначив, що точно не засмутиться, якщо розгортання може відбутися вже у 2025 році.

Також Науседа звернувся до Німеччини, Нідерландів і Франції з проханням надати Литві системи протиповітряної оборони на ротаційній основі.

Повідомлялося, що Німеччина планує відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявляв, що його країна веде роботу зі збільшення чисельності військових німецької бригади, дислокованої в Литві.