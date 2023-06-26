Литва хотела бы принять у себя немецкую бригаду не позднее 2026 года

Литва хочет принять бригаду Вооруженных сил Германии на постоянное место дислокации не позднее 2026 года.



Об этом, как информирует "Европейская правда", на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает ntv.



По словам литовского главы, правительство упростит процессы для того, чтобы это стало возможным. Он отметил, что точно не расстроится, если развертывание может произойти уже в 2025 году.



Также Науседа обратился к Германии, Нидерландам и Франции с просьбой предоставить Литве системы противовоздушной обороны на ротационной основе.



Сообщалось, что Германия планирует отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.



Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что его страна ведет работу по увеличению численности военных немецкой бригады, дислоцированной в Литве.