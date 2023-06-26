Ірландія не розглядає вступ до НАТО на тлі консультацій щодо нейтралітету – прем'єр

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар у понеділок запевнив, що консультації щодо нейтрального статусу країни, розпочаті минулого тижня й розкритиковані пацифістськими організаціями, не означають намірів вступу до Північноатлантичного Альянсу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ірландське видання The Journal.

Питання вступу Ірландії до НАТО Варадкар прокоментував на тлі низки антивоєнних протестів у кількох містах, учасники яких вважають консультації щодо нейтралітету однобокими й наміром "втягнути країну у війну".

"Вступ до НАТО не є наміром ні цього уряду, ні жодної з трьох партій, що входять до його складу", – запевнив він, відкинувши вимоги протестувальників провести референдум про "невступ" до Альянсу.

Він нагадав, що в Ірландії більшість жителів на референдумі схвалили вступ до Європейського Союзу, де також існує спільна зовнішня політика безпеки й оборони.

"Для вступу до НАТО не потрібно проводити референдум. Я думаю, що якби ми коли-небудь розглядали це питання, нам, ймовірно, довелося б провести референдум", – додав ірландський прем’єр.

Минулого тижня в Ірландії розпочалися публічні дебати щодо подальшої безпекової політики і нейтралітету країни з огляду на зміну геополітичної ситуації після відкритого нападу РФ на Україну.

Ірландський президент Майкл Хіггінс, роль якого в Ірландії радше церемоніальна, назвав обговорення потенційного відходу від нейтралітету "грою з вогнем".

Нейтралітет був офіційною політикою Ірландії протягом більшої частини її незалежної історії й залишається широко популярним. Критики кажуть, що він укупі з низьким рівнем витрат на оборону ставить країну в залежність від союзників.

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