Ирландия не рассматривает вступление в НАТО на фоне консультаций по нейтралитету - премьер

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в понедельник заверил, что консультации по нейтральному статусу страны, начатые на прошлой неделе и раскритикованные пацифистскими организациями, не означают намерений вступления в Североатлантический Альянс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ирландское издание The Journal.

Вопрос вступления Ирландии в НАТО Варадкар прокомментировал на фоне ряда антивоенных протестов в нескольких городах, участники которых считают консультации по нейтралитету однобокими и намерением "втянуть страну в войну".

"Вступление в НАТО не является намерением ни этого правительства, ни одной из трех партий, входящих в его состав", – заверил он, отвергнув требования протестующих провести референдум о "невступлении" в Альянс.

Он напомнил, что в Ирландии большинство жителей на референдуме одобрили вступление в Европейский Союз, где также существует общая внешняя политика безопасности и обороны.

"Для вступления в НАТО не нужно проводить референдум. Я думаю, что если бы мы когда-нибудь рассматривали этот вопрос, нам, вероятно, пришлось бы провести референдум", – добавил ирландский премьер.

На прошлой неделе в Ирландии начались публичные дебаты относительно дальнейшей политики безопасности и нейтралитета страны, учитывая изменение геополитической ситуации после открытого нападения РФ на Украину.

Ирландский президент Майкл Хиггинс, роль которого в Ирландии скорее церемониальная, назвал обсуждение потенциального отхода от нейтралитета "игрой с огнем".

Нейтралитет был официальной политикой Ирландии на протяжении большей части ее независимой истории и остается широко популярным. Критики говорят, что он вкупе с низким уровнем расходов на оборону ставит страну в зависимость от союзников.

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