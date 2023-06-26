Лідери Греції й Туреччини зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі

Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який після перемоги своєї партії на виборах у неділю знову сформував уряд, домовився з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом про двосторонню зустріч у липні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні офісу грецького прем’єра.

Зазначається, що Міцотакіс та Ердоган провели телефонну розмову за ініціативою останнього, під час якої турецький лідер привітав прем’єра Греції зі вступом на посаду.

"Прем'єр-міністр і президент Туреччини домовилися зустрітися на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі, Литва, 11 і 12 липня", – йдеться в повідомленні.

Раніше в понеділок Кіріакос Міцотакіс офіційно очолив новий уряд після переконливої перемоги його партії на парламентських виборах, що проходили цими вихідними.

Туреччина й Греція, хоч і перебувають разом у НАТО, багато років конфліктують із цілої низки питань, зокрема територіальних претензій в Егейському морі і повітряного простору над ним.

Та підтримка, яку Греція виявила на тлі руйнівних землетрусів у Туреччині на початку року, сприяла деескалації суперечок.

Серед іншого, Анкара й Афіни відновили зустрічі на високому рівні – зокрема переговори за участю високопоставлених дипломатів щодо так званої ініціативи позитивного порядку денного, спрямованої на активізацію торгівлі та іншого співробітництва.