Державний секретар США Ентоні Блінкен в терміновій телеграмі в п'ятницю ввечері наказав співробітникам Державного департаменту не висловлюватись щодо заколоту, який розгортався в Росії.

Про це стало відомо виданню The Hill від трьох американських посадовців, повідомляє "Європейська правда".

Термінова телеграма, яку розіслали всім американським дипломатам по всьому світу, показала рівень тривоги в адміністрації Байдена щодо подій у Росії і те, наскільки важливо для Білого дому та Державного департаменту контролювати американські меседжі про ситуацію в публічному та приватному просторі, підкреслює видання.

У телеграмі Блінкен наказав усім співробітникам Держдепартаменту ні з ким не обговорювати ситуацію в Росії, повідомили американські посадовці.

Якщо американських дипломатів запитували про події в Росії представники іноземних урядів, то, за словами американських урядовців, вони повинні були лише відповідати, що США стежать за ситуацією, йшлося в телеграмі.

У телеграмі додавалося, що ситуацією займається безпосередньо держсекретар і його найближчий персонал.

Один американський посадовець зазначив виданню, що серед тих, хто отримав телеграму, склалося враження, що її надіслали для того, щоб переконатися, що жоден американський дипломат не сказав нічого, що могло б створити враження, ніби США якимось чином причетні до кризи.

Інший американський посадовець сказав, що на момент відправлення телеграми ситуація в Росії була дуже незрозумілою, і, схоже, Блінкен хотів, щоб американські посадовці мовчали, поки не з'явиться більше деталей про ситуацію.

У кількох інтерв'ю на вихідних Блінкен заявив, що криза є внутрішньою справою Росії, і США не мають до неї жодного стосунку.

Раніше телеканал CNN повідомив, що співробітники розвідки США змогли зібрати надзвичайно детальну і точну картину планів ватажка угруповання "Вагнера" Євгенія Пригожина щодо його заколоту, але розвідданими ділилися лише з обраними союзниками.

За даними джерел телеканалу, під час заколоту "Вагнера" союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту.