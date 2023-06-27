Государственный секретарь США Энтони Блинкен в срочной телеграмме в пятницу вечером приказал сотрудникам Государственного департамента не высказываться относительно мятежа, который разворачивался в России.

Об этом стало известно изданию The Hill от трех американских чиновников, сообщает "Европейская правда".

Срочная телеграмма, которую разослали всем американским дипломатам по всему миру, показала уровень тревоги в администрации Байдена относительно событий в России и то, насколько важно для Белого дома и Государственного департамента контролировать американские месседжи о ситуации в публичном и частном пространстве, подчеркивает издание.

В телеграмме Блинкен приказал всем сотрудникам Госдепартамента ни с кем не обсуждать ситуацию в России, сообщили американские чиновники.

Если американских дипломатов спрашивали о событиях в России представители иностранных правительств, то, по словам американских чиновников, они должны были лишь отвечать, что США следят за ситуацией, говорилось в телеграмме.

В телеграмме добавлялось, что ситуацией занимается непосредственно госсекретарь и его ближайший персонал.

Один американский чиновник отметил изданию, что среди тех, кто получил телеграмму, сложилось впечатление, что ее прислали для того, чтобы убедиться, что ни один американский дипломат не сказал ничего, что могло бы создать впечатление, будто США каким-то образом причастны к кризису.

Другой американский чиновник сказал, что на момент отправки телеграммы ситуация в России была очень непонятной, и, похоже, Блинкен хотел, чтобы американские чиновники молчали, пока не появится больше деталей о ситуации.

В нескольких интервью на выходных Блинкен заявил, что кризис является внутренним делом России, и США не имеют к нему никакого отношения.

Ранее телеканал CNN сообщил, что сотрудники разведки США смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов главаря группировки "Вагнера" Евгения Пригожина относительно его мятежа, но разведданными делились только с избранными союзниками.

По данным источников телеканала, во время мятежа "Вагнера" союзники на разных уровнях обращались к украинским чиновникам с предостережениями от нанесения ударов по территории России во время мятежа.