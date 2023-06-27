Генконсульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі зіткнулося з перебоями зі зв'язком

Минулого тижня генеральне консульство Фінляндії в Санкт-Петербурзі зіткнулося з перебоями в роботі мобільного зв'язку.

Міністерство закордонних справ підтвердило фінському телерадіомовнику Yle цю інформацію, повідомляє "Європейська правда".

У пресслужбі зовнішньополітичного відомства повідомили, що проблеми були пов'язані з "банківськими платежами після того, як Росія заморозила рахунки фінських дипмісій".

Перебої в мобільному зв'язку в генконсульстві тривали недовго: до кінця тижня проблеми усунули.

У посольстві Фінляндії в Москві подібних відключень не спостерігали. "Обстановка в посольстві в Москві була нормальною", – констатували у МЗС Фінляндії.

У Санкт-Петербурзі глушіння сигналу стільникового зв'язку – явище не нове. Минулого року міська влада оголосила про намір закупити пристрої для блокування сигналу мобільних телефонів.

За даними місцевих ЗМІ, поки немає інформації про те, де і як ці глушилки будуть використовувати.

Видання "Фонтанка" раніше повідомляло, що в минулому на петербурзьких акціях протесту також глушили стільниковий зв'язок.

Росія раніше заморозила рахунки дипмісій Фінляндії в РФ. Ексглава МЗС Пекка Хаавісто повідомив, що про це стало відомо 27 квітня.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова охарактеризувала заморожування рахунків дипмісій як "симетричну відповідь" на дії, спрямовані на російських дипломатів у Фінляндії.

У грудні 2022 року невідомі закидали посольство Фінляндії в Москві кувалдами. У квітні цього року у фінську дипмісію в РФ надіслали конверти з білим порошком.