Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге столкнулось с перебоями со связью

На прошлой неделе генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге столкнулось с перебоями в работе мобильной связи.

Министерство иностранных дел подтвердило финскому телерадиовещателю Yle эту информацию, сообщает "Европейская правда".

В пресс-службе внешнеполитического ведомства сообщили, что проблемы были связаны с "банковскими платежами после того, как Россия заморозила счета финских дипмиссий".

Перебои в мобильной связи в генконсульстве продолжались недолго: к концу недели проблемы устранили

В посольстве Финляндии в Москве подобных отключений не наблюдали. "Обстановка в посольстве в Москве была нормальной", – констатировали в МИД Финляндии.

В Санкт-Петербурге глушение сигнала сотовой связи – явление не новое. В прошлом году городские власти объявили о намерении закупить устройства для блокировки сигнала мобильных телефонов.

По данным местных СМИ, пока нет информации о том, где и как эти глушилки будут использовать.

Издание "Фонтанка" ранее сообщало, что в прошлом на петербургских акциях протеста также глушили сотовую связь.

Россия ранее заморозила счета дипмиссий Финляндии в РФ. Экс-глава МИД Пекка Хаависто сообщил, что об этом стало известно 27 апреля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала замораживание счетов дипмиссий как "симметричный ответ" на действия, направленные на российских дипломатов в Финляндии.

В декабре 2022 года неизвестные забросали посольство Финляндии в Москве кувалдами. В апреле этого года в финскую дипмиссию в РФ прислали конверты с белым порошком.