Лукашенко про заколот в РФ: Якщо Росія розвалиться, ми всі загинемо

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у вівторок розповів про свою роль у вирішенні ситуації навколо повстання "вагнерівців" у Росії.

Заяви Лукашенка наводить білоруське державне агентство BELTA, пише "Європейська правда".

Лукашенко, який відіграв посередницьку роль між сторонами заколоту в РФ, розповів, що коли відбувалися події в Росії, він віддав розпорядження щодо приведення армії в повну бойову готовність.

"Моя позиція: якщо завалиться Росія, ми залишимося під уламками, всі загинемо", – сказав Лукашенко.

Він заявив, що у жодному разі не потрібно робити з героя з нього.

"Ні з мене, ні з Путіна, ні з Пригожина, тому що ми ситуацію упустили, а потім ми думали, що розсмокчеться, а воно не розсмокталося. І зіткнулися дві людини, які воювали на фронті. Немає в цій справі героїв", – сказав білоруський диктатор.

Він зазначив, що "якби пішла смута, на Заході миттєво цим би скористалися".

"Сьогодні ми чітко бачимо нову хвилю розширення НАТО і безпрецедентне нарощування потенціалу країн-членів альянсу в регіоні, в тому числі в безпосередній близькості від наших кордонів. Демонстрація за демонстрацією – демонстрація сили", – сказав Лукашенко.

Фахівці Інституту вивчення війни повідомили, що Лукашенко скористається посередництвом у врегулюванні заколоту Пригожина і затримуватиме формалізацію Союзної держави Росії та Білорусі або запобігатиме використанню Путіним білоруських сил в Україні.

Пезидент Литви Гітанас Науседа вважає, що якщо Пригожин та "Вагнер" опиняться в Білорусі, НАТО потрібно зміцнити східний кордон.