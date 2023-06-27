Лукашенко о мятеже в РФ: Если Россия рухнет, мы все погибнем

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник рассказал о своей роли в разрешении ситуации вокруг восстания "вагнеровцев" в России.

Заявления Лукашенко приводит белорусское государственное агентство BELTA, пишет "Европейская правда".

Лукашенко, который сыграл посредническую роль между сторонами мятежа в РФ, рассказал, что когда происходили события в России, он отдал распоряжение о приведении армии в полную боевую готовность.

"Моя позиция: если рухнет Россия, мы останемся под обломками, все погибнем", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что ни в коем случае не нужно делать из него героя.

"Ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев", – сказал белорусский диктатор.

Он отметил, что "если бы пошла смута, на Западе мгновенно этим бы воспользовались".

"Сегодня мы четко видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран-членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ. Демонстрация за демонстрацией – демонстрация силы", – сказал Лукашенко.

Специалисты Института изучения войны сообщили, что Лукашенко воспользуется посредничеством в урегулировании мятежа Пригожина и будет задерживать формализацию Союзного государства России и Беларуси или предотвращать использование Путиным белорусских сил в Украине.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что если Пригожин и "Вагнер" окажутся в Беларуси, НАТО нужно укрепить восточную границу.