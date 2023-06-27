Посол України при ЄС: у Євросоюзі допускають, що в Росії може статися що завгодно

У Євросоюзі давно допускають, що від РФ можна очікувати чого завгодно і для Росії як держави теж можливі які завгодно сценарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі Радіо Свобода сказав представник України при ЄС Всеволод Ченцов, коментуючи заколот ПВК "Вагнера" минулими вихідними.

За його словами, ЄС не просто спостерігав за подіями, і між партнерами відбувався інтенсивний діалог, у тому числі з керівництвом України.

Дипломат також прокоментував повідомлення, що в уряді Британії хочуть продумати дії на випадок несподіваного розпаду Росії.

"В ЄС вже тривалий час дискусія йде щодо вироблення сценаріїв дій ЄС, держав-членів у випадку, в тому числі, і розпаду Росії. Ця війна… згуртувала, мобілізувала ЄС, але й також навчила діяти проактивно, розглядати різні варіанти розвитку подій і не сподіватися на раціональний підхід, на розум російських керівників. Тобто вони на сьогодні розуміють, що від Росії можна сподіватися чого завгодно і відбутися там може все що завгодно", – сказав Всеволод Ченцов.

Нагадаємо, за інформацією CNN, США тримали в секреті від більшості союзників детальні розвіддані про плани "Вагнера", а коли події почалися – просили Україну не бити по території РФ.

За даними ЗМІ, після подій у Росії цими вихідними Група семи обговорює непередбачені обставини, які можуть виникнути далі, включно із загрозою для ядерних запасів.

Експрем’єрка та ексглава МЗС Британії Ліз Трасс закликала Лондон та його союзників готуватися до потенційного розвалу Росії.