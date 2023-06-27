Посол Украины при ЕС: в Евросоюзе допускают, что в России может произойти что угодно

В Евросоюзе давно допускают, что от РФ можно ожидать чего угодно и для России как государства тоже возможны какие угодно сценарии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире Радио Свобода сказал представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов, комментируя мятеж ЧВК "Вагнера" в минувшие выходные.

По его словам, ЕС не просто наблюдал за событиями и между партнерами происходил интенсивный диалог, в том числе с руководством Украины.

Дипломат также прокомментировал сообщения, что в правительстве Британии хотят продумать действия на случай неожиданного распада России.

"В ЕС уже длительное время дискуссия идет по выработке сценариев действий ЕС, государств-членов в случае, в том числе, и распада России. Эта война... сплотила, мобилизовала ЕС, но также научила действовать проактивно, рассматривать различные варианты развития событий и не надеяться на рациональный подход, на разум российских руководителей. То есть они сегодня понимают, что от России можно надеяться чего угодно и произойти там может все что угодно", – сказал Всеволод Ченцов.

Напомним, по информации CNN, США держали в секрете от большинства союзников детальные разведданные о планах "Вагнера", а когда события начались – просили Украину не бить по территории РФ.

По данным СМИ, после событий в России в эти выходные Группа семи обсуждает непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть дальше, включая угрозу для ядерных запасов.

Экс-премьер и экс-глава МИД Британии Лиз Трасс призвала Лондон и его союзников готовиться к потенциальному развалу России.