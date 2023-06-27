Обсяг і швидкість допомоги Україні важливі для досягнення миру в Європі - президент Литви

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що в контексті війни РФ проти України питання регіональної безпеки, і зокрема посилення співпраці між ЄС та НАТО, набуло як ніколи важливого значення.

Про це він сказав під час зустрічі зі спікером Палати представників Ірландії Шоном О'Фергхейлом, повідомляє "Європейська правда".

"Ми також повинні продовжувати всіляко підтримувати Україну. Обсяги і швидкість нашої підтримки України є ключовими для її перемоги і для миру в Європі", – зазначив Науседа.

Він наголосив на необхідності притягнення Росії до відповідальності за злочини агресії в Україні та додав, що Литва підтримує ідею створення Спеціального міжнародного трибуналу.

Науседа також сказав про важливість посилення санкцій проти Росії та Білорусі і закликав усувати винятки, які створюють нові шляхи для ухилення від обмежувальних заходів.

Раніше Науседа закликав почати роботу над дванадцятим пакетом санкцій ЄС проти Росії, який має стосуватись зокрема російської ядерної енергетики.

Крім того, він наголосив на підтримці Литвою євроатлантичної інтеграції України й висловив сподівання, що до кінця цього року Брюссель почне з Україною переговори про членство в Євросоюзі.