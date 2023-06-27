Объем и скорость помощи Украине важны для достижения мира в Европе - президент Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в контексте войны РФ против Украины вопрос региональной безопасности, и в частности усиление сотрудничества между ЕС и НАТО, приобрело как никогда важное значение.

Об этом он сказал во время встречи со спикером Палаты представителей Ирландии Шоном О'Фергхейлом, сообщает "Европейская правда".

"Мы также должны продолжать всячески поддерживать Украину. Объемы и скорость нашей поддержки Украины являются ключевыми для ее победы и для мира в Европе", – отметил Науседа.

Он отметил необходимость привлечения России к ответственности за преступления агрессии в Украине и добавил, что Литва поддерживает идею создания Специального международного трибунала.

Науседа также сказал о важности усиления санкций против России и Беларуси и призвал устранять исключения, которые создают новые пути для уклонения от ограничительных мер.

Ранее Науседа призвал начать работу над двенадцатым пакетом санкций ЕС против России, который должен касаться в частности российской ядерной энергетики.

Также он отметил поддержку Литвой евроатлантической интеграции Украины и выразил надежду, что до конца этого года Брюссель начнет с Украиной переговоры о членстве в Евросоюзе.