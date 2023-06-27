Вивезення шукачів притулку до Руанди може коштувати Британії 170 тисяч фунтів на людину

Плани уряду Британії відправляти шукачів притулку до Руанди, якщо будуть реалізовані, можуть коштувати бюджету майже 170 тисяч фунтів стерлінгів на кожну людину.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Оцінки Міністерства внутрішніх справ (Home Office) свідчать, що урядовий план, анонсований навесні 2022 року, може коштувати Британії близько 169 тисяч фунтів стерлінгів на кожну людину, щодо якої реалізують процедуру.

Відправляти шукачів притулку до Руанди виходить на 63 тисячі фунтів дорожче, аніж залишати їх на цей період на території Сполученого Королівства.

Втім, у відомстві зазначили, що це також означає нульові витрати на кожного мігранта, якого нові заходи стримають від нелегального прибуття до Британії – хоча й невідомо, яким буде стримуючий ефект такої політики.

Нагадаємо, британський уряд запропонував ідею відправляти шукачів притулку до Руанди на час розгляду заявки з міркувань, що це стримає нових людей, які шукають способи потрапити у Британію.

Тодішня міністерка внутрішніх справ Пріті Пател підписала відповідну угоду про релокацію з Руандою.

У червні 2022 року вже мав вирушити перший рейс із людьми, щодо яких застосували процедуру, але його в останній момент заблокувало проміжне рішення Європейського суду з прав людини. Основне рішення ЄСПЛ очікують цього тижня.

Проєкт викликав критику і частини британських депутатів, у тому числі консерваторів.

Наступниця Пател Суелла Брейверман та новий прем’єр Ріші Сунак продовжили підтримувати закон. Ріші Сунак назвав "зупинку човнів" через Ла-Манш одним з ключових пріоритетів.

Він також висловлюється за реформу ЄСПЛ у зв’язку з проміжним рішенням суду з цього питання.