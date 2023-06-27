Вывоз искателей убежища в Руанду может стоить Британии 170 тысяч фунтов на человека

Планы правительства Великобритании отправлять искателей убежища в Руанду, если будут реализованы, могут стоить бюджету почти 170 тысяч фунтов стерлингов на каждого человека.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Оценки Министерства внутренних дел (Home Office) свидетельствуют, что правительственный план, анонсированный весной 2022 года, может стоить Британии около 169 тысяч фунтов стерлингов на каждого человека, в отношении которого реализуют процедуру.

Отправлять искателей убежища в Руанду получается на 63 тысячи фунтов дороже, чем оставлять их на этот период на территории Соединенного Королевства.

Однако в ведомстве отметили, что это также означает нулевые расходы на каждого мигранта, которого новые меры сдержат от нелегального прибытия в Британию – хотя и неизвестно, каким будет сдерживающий эффект такой политики.

Напомним, британское правительство предложило идею отправлять искателей убежища в Руанду на время рассмотрения заявки из соображений, что это сдержит новых людей, которые ищут способы попасть в Британию.

Тогдашний министр внутренних дел Прити Пател подписала соответствующее соглашение о релокации с Руандой.

В июне 2022 года уже должен был отправиться первый рейс с людьми, в отношении которых применили процедуру, но его в последний момент заблокировало промежуточное решение Европейского суда по правам человека. Основное решение ЕСПЧ ожидается на этой неделе.

Проект вызвал критику и части британских депутатов, в том числе консерваторов.

Преемница Пател Суэлла Брейверман и новый премьер Риши Сунак продолжили поддерживать закон. Риши Сунак назвал "остановку лодок" через Ла-Манш одним из ключевых приоритетов.

Он также высказывается за реформу ЕСПЧ в связи с промежуточным решением суда по этому вопросу.