Президент Естонії підписав закон про легалізацію одностатевих шлюбів

Естонський президент Алар Каріс у вівторок оголосив про підписання восьми законопроєктів урядової коаліції включно з поправками до сімейного кодексу, які передбачають легалізацію одностатевих шлюбів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зауважив естонський президент, підписані ним законопроєкти, що стосуються легалізації одностатевих шлюбів, а також податкових питань і національної оборони, знаменують собою "фундаментальний вибір".

"Такі складні рішення має ухвалювати парламент і нести за них відповідальність. Саме громадяни судять політиків. Моє завдання як президента – захищати Конституцію. Парламентська демократія лежить в основі нашої Конституції", – додав Каріс.

Він застеріг від використання голосувань за такі законопроєкти як вотуму довіри уряду, що вже відбулось минулого тижня.

20 червня парламент Естонії ухвалив закон, який передбачає можливість укладення шлюбу між двома повнолітніми особами незалежно від їхньої статі, а також дозволяє одностатевим подружніи парам усиновлювати дітей.

Естонія стане другою після Словенії країною Східної Європи і першою – на так званому пострадянському просторі, де одностатеві пари можуть укладати шлюби.

Закон набуває чинності 1 січня 2024 року.