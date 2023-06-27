Президент Эстонии подписал закон о легализации однополых браков

Эстонский президент Алар Карис во вторник объявил о подписании восьми законопроектов правительственной коалиции, включая поправки в семейный кодекс, которые предусматривают легализацию однополых браков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как отметил эстонский президент, подписанные им законопроекты, касающиеся легализации однополых браков, а также налоговых вопросов и национальной обороны, знаменуют собой "фундаментальный выбор".

"Такие сложные решения должен принимать парламент и нести за них ответственность. Именно граждане судят политиков. Моя задача как президента – защищать Конституцию. Парламентская демократия лежит в основе нашей Конституции", – добавил Карис.

Он предостерег от использования голосований за такие законопроекты как вотума доверия правительству, что уже состоялось на прошлой неделе.

20 июня парламент Эстонии принял закон, который предусматривает возможность заключения брака между двумя совершеннолетними лицами независимо от их пола, а также позволяет однополым супружеским парам усыновлять детей.

Эстония станет второй после Словении страной Восточной Европы и первой – на так называемом постсоветском пространстве, где однополые пары могут заключать браки.

Закон вступает в силу 1 января 2024 года.