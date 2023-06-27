Аеропорт Гельсінкі знімає суворі обмеження на перевезення рідини у літаках

З 28 червня в аеропорту Гельсінки знімуть суворі обмеження на перевезення рідини у літаках.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на avianews.com.

Тепер пасажирам не доведеться викидати заповнені ємності обсягом понад 100 мілілітрів на безпековому контролі для проходу в зону вильоту.

Згідно з новими правилами, кожен пасажир, який вилітає з Гельсінкі, зможе взяти із собою до двох літрів рідин.

Зняття суворих обмежень стало можливим після того, як оператор аеропорту – компанія Finavia – встановила у терміналі сканери на основі комп'ютерної томографії.

Вони перевіряють речі пасажирів на наявність небезпечних речовин та дозволяють не виймати з ручної поклажі електроніку та рідини для проведення контролю.

Нагадаємо, 24 червня літак компанії Enter Air , що прямував рейсом з Польщі до Туреччини, на кілька хвилин зайшов у повітряний простір України.