Аэропорт Хельсинки снимает строгие ограничения на перевозку жидкости в самолетах

С 28 июня в аэропорту Хельсинки снимут жесткие ограничения на перевозку жидкости в самолетах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на avianews.com.

Теперь пассажирам не придется выбрасывать заполненные емкости объемом более 100 миллилитров на контроле безопасности для прохода в зону вылета.

Согласно новым правилам, каждый пассажир, вылетающий из Хельсинки, сможет взять с собой до двух литров жидкостей.

Снятие строгих ограничений стало возможным после того, как оператор аэропорта – компания Finavia – установила в терминале сканеры на основе компьютерной томографии.

Они проверяют вещи пассажиров на наличие опасных веществ и позволяют не извлекать из ручной клади электронику и жидкости для контроля.

Напомним, 24 июня самолет компании Enter Air, следовавший рейсом из Польши в Турцию, на несколько минут зашел в воздушное пространство Украины.