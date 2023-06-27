В Румынии предлагают проверять психическое здоровье депутатов после выходки пророссийского сенатора

Внефракционный депутат Палаты депутатов Румынии Андре Лупу инициировал законопроект, который обяжет осуществлять психиатрическую экспертизу кандидатов в парламентарии, после перформанса скандальной пророссийской сенатора Дианы Шошоаке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В понедельник, когда обе палаты румынского парламента проводили совместное заседание, Шошоаке вышла к трибуне, прерывая выступления свистом и не давая другим взять слова. Формально она объяснила свои действия тем, что оппозиционерам не дают слова.

Сенатор, в частности, выключала микрофон председательствующему на заседании Альфреду Симонису и советовала тому "пойти в цирк" (видео можно посмотреть здесь).

На этом приключения Шошоаке не закончились: в кулуарах она начала заявлять, что якобы говорила с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и договорилась о деэскалации в России после попытки мятежа ЧВК "Вагнера", таким образом "спасая Вашингтон".

К тому же сенатор устроила перепалку с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, которого обвинила в "продаже страны Америке", на что тот назвал ее лгуньей и посоветовал идти "в российское посольство".

"Поэтому сегодня мы инициировали закон, который позволит быть избранными народными депутатами только тем, кто заранее получил медицинскую справку о здравом смысле", – объявил во вторник Андре Лупу.

В пояснительной записке депутат отмечает, что "серьезные психические расстройства могут влиять на суждения и способность принимать обоснованные и взвешенные решения, а психиатрическая экспертиза кандидатов могла бы помочь отсеять тех, кто может быть уязвимым с точки зрения своего психического состояния и, вероятно, принимать неподходящие или неприемлемые решения на парламентской должности".

Ультраправая сенатор Диана Шошоаке – основательница партии S.O.S. и внефракционная в парламенте Румынии. Ранее она входила в правую популистскую партию AUR.

В марте Шошоаке подала законопроект, который предлагает денонсировать договор о добрососедстве и сотрудничестве Украины и Румынии. Из-за этого Министерство иностранных дел Украины инициировало наложение санкций на сенатора как лицо, которое создает угрозу национальной безопасности.