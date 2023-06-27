У Литві узгодили оновлений план прикриття держкордону
Міністри оборони та внутрішніх справ Литви остаточно погодили оновлений план прикриття державного кордону.
Про це сказала міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
"Я дуже рада, що сьогодні ми остаточно домовилися з міністром оборони про остаточну редакцію оновленого плану прикриття, проєкт має бути поданий уряду найближчим часом, а уряд має затвердити його на наступному засіданні", – сказала міністерка.
За її словами, досягнуто домовленості, що в разі різного рівня загрози до охорони державного кордону будуть автоматично залучатися як служби МВС, так і армія.
"Тоді не буде необхідності в окремій координації, тобто в довготривалому бюрократичному процесі, тому що ми всі розуміємо, що в разі загроз необхідно реагувати негайно, щоб забезпечити безпеку нашої держави", – зазначила вона.
І Білотайте, і міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сказали, що не можуть розкрити деталі плану, оскільки він не є публічним документом.
Раніше Департамент державної безпеки Литви попередив, що білоруські спецслужби протягом певного часу активізували свою діяльність на кордоні.