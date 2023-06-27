В Литве согласовали обновленный план прикрытия госграницы

Министры обороны и внутренних дел Литвы окончательно согласовали обновленный план прикрытия государственной границы.

Об этом сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Я очень рада, что сегодня мы окончательно договорились с министром обороны об окончательной редакции обновленного плана прикрытия, проект должен быть представлен правительству в ближайшее время, а правительство должно утвердить его на следующем заседании", – сказала министр.

По ее словам, достигнута договоренность, что в случае разного уровня угрозы к охране государственной границы будут автоматически привлекаться как службы МВД, так и армия.

"Тогда не будет необходимости в отдельной координации, то есть в длительном бюрократическом процессе, потому что мы все понимаем, что в случае угроз необходимо реагировать немедленно, чтобы обеспечить безопасность нашего государства", – отметила она.

И Билотайте, и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказали, что не могут раскрыть детали плана, поскольку он не является публичным документом.

Ранее Департамент государственной безопасности Литвы предупредил, что белорусские спецслужбы в течение определенного времени активизировали свою деятельность на границе.