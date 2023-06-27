Регулятор єврозони закликає банки прискорити вихід із Росії після спроби заколоту

Європейський центральний банк закликає фінансові установи єврозони прискорити вихід із Росії, враховуючи підвищений репутаційний, юридичний і фінансовий ризик ведення там бізнесу – надто після спроби заколоту "вагнерівців".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, у вівторок заявив голова наглядової ради ЄЦБ Андреа Енріа.

Європейський центробанк останні кілька місяців поспіль висловлює сподівання, що європейські банки розірвуть зв'язки з активами в РФ, але питання набуло нового значення після суботнього заколоту бойовиків "Вагнера", який підкреслив політичну нестабільність в країні.

У листі до членів Європейського парламенту Енріа заявив, що ЄЦБ "закликав банки прискорити свої стратегії скорочення штату і виходу з ринку, ухваливши чіткі дорожні карти й регулярно звітуючи перед своїми наглядовими радами й радою ЄЦБ про виконання цих планів".

Серед іншого, австрійський Raiffeisen Bank International – один із банків єврозони з найбільшими зв'язками з Росією – розпочав кроки з передання свого російського підрозділу акціонерам на тлі все більшого тиску.

До інших європейських банків, які найбільш вразливі до впливу Росії після спроби заколоту, агенція JPMorgan також зарахувала угорський OTP Group та італійський UniCredit з огляду на те, що вони мають відносно велику присутність на російському ринку.

Нагадаємо, у квітні США наклали санкції на створений Росією Міжнародний інвестиційний банк у Будапешті, який діяв з дозволу та за участю угорського уряду. Після цього банк оголосив, що закриває угорську штаб-квартиру та виходить з ЄС.