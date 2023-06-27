Регулятор еврозоны призывает банки ускорить выход из России после попытки мятежа

Европейский центральный банк призывает финансовые учреждения еврозоны ускорить выход из России, учитывая повышенный репутационный, юридический и финансовый риск ведения там бизнеса – особенно после попытки мятежа "вагнеровцев".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, во вторник заявил председатель наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа.

Европейский центробанк последние несколько месяцев подряд выражает надежду, что европейские банки разорвут связи с активами в РФ, но вопрос приобрел новое значение после субботнего мятежа боевиков "Вагнера", который подчеркнул политическую нестабильность в стране.

В письме к членам Европейского парламента Энриа заявил, что ЕЦБ "призвал банки ускорить свои стратегии сокращения штата и выхода с рынка, приняв четкие дорожные карты и регулярно отчитываясь перед своими наблюдательными советами и советом ЕЦБ о выполнении этих планов".

Среди прочего, австрийский Raiffeisen Bank International – один из банков еврозоны с наибольшими связями с Россией – начал шаги по передаче своего российского подразделения акционерам на фоне все большего давления.

К другим европейским банкам, которые наиболее уязвимы к влиянию России после попытки мятежа, агентство JPMorgan также причислило венгерский OTP Group и итальянский UniCredit ввиду того, что они имеют относительно большое присутствие на российском рынке.

Напомним, в апреле США наложили санкции на созданный Россией Международный инвестиционный банк в Будапеште, который действовал с разрешения и при участии венгерского правительства. После этого банк объявил, что закрывает венгерскую штаб-квартиру и выходит из ЕС.