Кулеба: Спроба заколоту в Росії була питанням часу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що події на кшталт спроби заколоту приватної військової компанії "Вагнера" в Росії мали рано чи пізно статись.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба сказав в інтерв’ю CNN.

Як пояснив голова МЗС, для України "завжди було очевидно, що cитуація, коли хтось у Росії наважиться кинути виклик Путіну – це лише питання часу".

"Адже ми бачили, як зменшується його (Путіна. – Ред.) влада й авторитет і як Росія входить у дуже непросту турбулентність. Тож Пригожин – лише перший, хто наважився (на заколот. – Ред.), але я не сумніваюся, що інші так чи інак підуть за ним", – додав Кулеба.

На думку міністра, ядерна зброя є "останнім аргументом", який президент Росії може використовувати для залякування Заходу, бо всі інші він уже вичерпав.

"Очевидно, що його армія не здатна досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Він розуміє, що його вертикаль влади зруйнована. І тому в його кишені залишився лише один останній аргумент... Я думаю, що це не більше, ніж гра на страху, тому що Путін надто любить життя", – сказав Кулеба.

Він вважає, що Захід "зробить велику помилку, якщо вирішить грати з Путіним у гру ядерного страху".

Нагадаємо, раніше Латвія та Литва закликали Північноатлантичний Альянс зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" в Білорусі.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація "групи Вагнера" до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.