Кулеба: Попытка мятежа в России была вопросом времени

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что события вроде попытки мятежа частной военной компании "Вагнера" в России должны были рано или поздно произойти.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба сказал в интервью CNN.

Как пояснил глава МИД, для Украины "всегда было очевидно, что ситуация, когда кто-то в России решится бросить вызов Путину – это лишь вопрос времени".

"Ведь мы видели, как уменьшается его (Путина. – Ред.) власть и авторитет и как Россия входит в очень непростую турбулентность. Поэтому Пригожин – лишь первый, кто решился (на мятеж. – Ред.), но я не сомневаюсь, что другие так или иначе последуют за ним", – добавил Кулеба.

По мнению министра, ядерное оружие является "последним аргументом", который президент России может использовать для запугивания Запада, потому что все остальные он уже исчерпал.

"Очевидно, что его армия не способна достичь своих стратегических целей в Украине. Он понимает, что его вертикаль власти разрушена. И поэтому в его кармане остался только один последний аргумент Я думаю, что это не более, чем игра на страхе, потому что Путин слишком любит жизнь", – сказал Кулеба.

Он считает, что Запад "сделает большую ошибку, если решит играть с Путиным в игру ядерного страха".

Напомним, ранее Латвия и Литва призвали Североатлантический Альянс укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнера" в Беларуси.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация "группы Вагнера" в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.