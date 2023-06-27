Уряд Литви виділить українським студентам 860 тисяч євро на навчання

Уряд Литви має намір виділити 860 тисяч євро на навчання українських студентів у вишах і коледжах країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Згідно з проєктом урядової постанови, 642,6 тисяч євро спрямують на часткову компенсацію плати за навчання та виплату стипендій для українців, прийнятих на навчання до литовських державних вищих навчальних закладів за навчальною програмою першого ступеня послідовного університетського курсу навчання.

Решта 217,6 тисяч євро призначені для компенсації плати за навчання та виплату стипендій українцям, які вступають до вищих навчальних закладів на програми навчання другого ступеня.

Як зазначили у Міністерстві освіти, науки та спорту Литви, цього навчального року у вишах країни навчалося близько 900 студентів з України.

Загалом на їхнє навчання виділили понад шість мільйонів євро.

У міністерстві додали, що умови прийому українців до вищих навчальних закладів Литви на 2023 рік поки що не затверджені. Планується, що вони будуть такими самими, як і торік, тобто необхідна наявність атестата з результатами двох державних іспитів, або вступного тесту, організованого Україною.

Пріоритет отримання фінансової підтримки планується віддати українцям, які здобули середню освіту в Литві.

Раніше повідомлялося, що з нового навчального року українські діти, які проживають у Литві зі статусом тимчасового захисту, будуть навчатися в одних класах і групах разом з литовськими однолітками.