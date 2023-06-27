Правительство Литвы выделит украинским студентам 860 тысяч евро на обучение

Правительство Литвы намерено выделить 860 тысяч евро на обучение украинских студентов в вузах и колледжах страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Согласно проекту правительственного постановления, 642,6 тысяч евро направят на частичную компенсацию платы за обучение и выплату стипендий для украинцев, принятых на обучение в литовские государственные высшие учебные заведения по учебной программе первой степени последовательного университетского курса обучения.

Остальные 217,6 тысяч евро предназначены для компенсации платы за обучение и выплату стипендий украинцам, поступающим в высшие учебные заведения на программы обучения второй степени.

Как отметили в Министерстве образования, науки и спорта Литвы, в этом учебном году в вузах страны училось около 900 студентов из Украины.

Всего на их обучение выделили более шести миллионов евро.

В министерстве добавили, что условия приема украинцев в высшие учебные заведения Литвы на 2023 год пока не утверждены. Планируется, что они будут такими же, как и в прошлом году, то есть необходимо наличие аттестата с результатами двух государственных экзаменов, или вступительного теста, организованного Украиной.

Приоритет получения финансовой поддержки планируется отдать украинцам, которые получили среднее образование в Литве.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года украинские дети, проживающие в Литве со статусом временной защиты, будут учиться в одних классах и группах вместе с литовскими сверстниками.