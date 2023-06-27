Лідери ЄС зустрінуться зі Столтенбергом перед самітом цього тижня

Голова Європейської ради Шарль Мішель у вівторок розіслав запрошення лідерам держав-членів Європейського Союзу для участі в саміті 29 і 30 червня.

Текст листа-запрошення є в розпорядженні "Європейської правди".

Зустрічі очільників держав Євросоюзу передуватиме обід із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, із яким "ми зможемо обмінятися думками з питань глобальної та європейської безпеки".

За словами Мішеля, однією з ключових тем обговорення на саміті ЄС стане повномасштабна війна Росії проти України. У цьому контексті він згадав спробу заколоту ПВК "Вагнера", а також підрив Росією Каховської ГЕС.

"За цих обставин ми ще більше підтвердимо нашу відданість підтримці України стільки, скільки буде потрібно, зокрема шляхом надання стабільної фінансової та військової допомоги", – підкреслив голова Євроради.

"Ми також повинні обговорити шляхи подальшої інтенсифікації міжнародної підтримки української "формули миру", – додав він.

Серед інших тем для обговорення на зустрічі Європейської ради будуть європейська безпека й оборона, економічна політика ЄС, протидія нелегальній міграції, відносини з Китаєм, країнами на південь від Європи, а також Західними Балканами.

Напередодні топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що Європейський Союз поки що не має стратегії на випадок непередбачуваних політичних подій в Росії, але аналізує ситуацію і розглядає можливі сценарії.