Лидеры ЕС встретятся со Столтенбергом перед саммитом на этой неделе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель во вторник разослал приглашение лидерам государств-членов Европейского Союза для участия в саммите 29 и 30 июня.

Текст письма-приглашения есть в распоряжении "Европейской правды".

Встрече руководителей государств Евросоюза будет предшествовать обед с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым "мы сможем обменяться мнениями по вопросам глобальной и европейской безопасности".

По словам Мишеля, одной из ключевых тем обсуждения на саммите ЕС станет полномасштабная война России против Украины. В этом контексте он упомянул попытку мятежа ЧВК "Вагнера", а также подрыв Россией Каховской ГЭС.

"В этих обстоятельствах мы еще больше подтвердим нашу приверженность поддержке Украины столько, сколько потребуется, в частности путем предоставления стабильной финансовой и военной помощи", – подчеркнул председатель Евросовета.

"Мы также должны обсудить пути дальнейшей интенсификации международной поддержки украинской "формулы мира", – добавил он.

Среди других тем для обсуждения на встрече Европейского совета будут европейская безопасность и оборона, экономическая политика ЕС, противодействие нелегальной миграции, отношения с Китаем, странами к югу от Европы, а также Западными Балканами.

Накануне топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель признал, что Европейский Союз пока не имеет стратегии на случай непредсказуемых политических событий в России, но анализирует ситуацию и рассматривает возможные сценарии.