Боснийские сербы сделали очередной шаг к демонтажу БиГ

Парламент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины во вторник проголосовал за приостановление действия решений Конституционного суда БиГ, приняв очередной шаг к углублению конституционного кризиса и демонтажа Дейтонских мирных соглашений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Голосование инициировал президент Республики Сербской Милорад Додик, который давно критикует Конституционный суд БиГ из-за присутствия иностранных судей. Поводом стало решение суда изменить правила, чтобы иметь возможность созывать заседания и принимать решения без сербских судей.

Законодатели Республики Сербской согласились, что решения и акты Конституционного суда не будут выполняться на их территории, пока парламент БиГ не примет общенациональный закон о суде.

Парламент РС также решил, что сербские представители в государственных учреждениях не будут способствовать реформам для интеграции Боснии и Герцеговины в Европейский Союз, пока Конституционный суд БиГ не будет реформирован, а представительство международного наблюдателя за мирным урегулированием конфликта – закрыто.

После войны 1990-х годов Босния была разделена на два автономных региона – Республику Сербскую и Федерацию БиГ, где проживают боснийцы и хорваты. Дейтонское мирное соглашение 1995 года, положившее конец войне, создало Конституционный суд с исключительной юрисдикцией решать любые споры, возникающие между субъектами конфедерации.

Трое из девяти членов суда назначаются председателем Европейского суда по правам человека, а шестеро – парламентами двух стран.

Парламент Республики Сербской, который назначает двух судей в Конституционный суд БиГ, так и не смог выдвинуть нового кандидата на вакантную должность, а Додик и его союзники призвали оставшегося сербского судью выйти из состава суда, который, по их словам, действовал против сербских интересов.

Додик, который давно призывает к отделению Республики Сербской от Боснии и Герцеговины, также объявил, что может попытаться приостановить работу Государственного суда, прокуратуры и полицейского агентства БиГ.

На прошлой неделе парламент Республики Сербской также решил перестать публиковать в официальном вестнике законы и указы Верховного представителя БиГ Кристиана Шмидта, что фактически означает игнорирование решений высшего представителя в конфедерации.

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