Болгарія продовжила програму гуманітарної допомоги для українців

Болгарія до кінця вересня продовжила програму гуманітарної допомоги для українців з тимчасовим захистом в цій країні.

Про це, як інформує "Європейська правда", говорить постанова, що ухвалив уряд Болгарії.

Згідно з рішенням, готельєри і надалі отримуватимуть 15 левів (близько 310 гривень) на одну особу за проживання на добу.

Зазначається, що ці кошти можна буде використовувати в категоризованих або зареєстрованих місцях розміщення, внесених до Національного туристичного реєстру, після того, як особи, які шукають тимчасового захисту, пройдуть через буферні центри.

Через відсутність підготовленої тимчасовим урядом програми інтеграції з реальними заходами щодо розміщення осіб з тимчасовим захистом у Болгарії, уряд доручив міністрам праці і соціальної політики та освіти і науки протягом одного місяця розробити пропозиції щодо конкретних заходів з інтеграції, які будуть включені до нової програми.

Раніше повідомлялося, що міністерство внутрішніх справ Болгарії виявило порушення в реалізації програм із розміщення українських біженців.

За офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому до Болгарії в’їхали понад 1,27 мільйона біженців з України, з них понад 51,6 тисячі залишилися в країні. Десятки тисяч біженців не залишилися в Болгарії, оскільки тут не були створені умови для їхньої адаптації.