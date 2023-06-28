Болгария продлила программу гуманитарной помощи для украинцев

Болгария до конца сентября продлила программу гуманитарной помощи для украинцев с временной защитой в этой стране.

Об этом, как информирует "Европейская правда", говорит постановление, которое приняло правительство Болгарии.

Согласно решению, отельеры и в дальнейшем будут получать 15 левов (около 310 гривен) на одного человека в сутки за проживание.

Отмечается, что эти средства можно будет использовать в категоризированных или зарегистрированных местах размещения, внесенных в Национальный туристический реестр, после того, как лица, ищущие временной защиты, пройдут через буферные центры.

Из-за отсутствия подготовленной временным правительством программы интеграции с реальными мерами по размещению лиц с временной защитой в Болгарии, правительство поручило министрам труда и социальной политики и образования и науки в течение одного месяца разработать предложения по конкретным мерам по интеграции, которые будут включены в новую программу.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел Болгарии выявило нарушения в реализации программ по размещению украинских беженцев.

По официальным данным, с начала полномасштабного вторжения России в феврале в Болгарию въехали более 1,27 миллиона беженцев из Украины, из них более 51,6 тысячи остались в стране. Десятки тысяч беженцев не остались в Болгарии, поскольку здесь не были созданы условия для их адаптации.