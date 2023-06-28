Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в среду, что Стокгольм все еще хочет присоединиться к НАТО до или на саммите в Вильнюсе в следующем месяце, хотя эта цель может не реализоваться.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Швеция поставила цель присоединиться к Альянсу самое позднее на саммите НАТО 11-12 июля, и хотя она имеет сильную поддержку со стороны других членов, Турция и Венгрия пока воздерживаются от ратификации ее заявки.

"Швеция станет членом НАТО", – сказал Кристерссон в интервью общественному вещателю SVT.

"Никто не может обещать, что это произойдет именно в Вильнюсе или непосредственно перед Вильнюсом, даже если это было нашей амбицией с самого начала. И это стремление мы разделяем со всеми другими странами НАТО", – добавил шведский премьер.

Турция заявила, что Швеция укрывает членов, как она считает, террористических группировок, и требует их экстрадиции как шага к ратификации членства Швеции в Альянсе. Эти обвинения Швеция отрицает.

Турция также выразила возмущение антитурецкими демонстрациями, происходящими в этой стране.

Между тем Швеция заявила, что свобода слова твердо закреплена в ее конституции, и что она выполнила все требования, изложенные в соглашении с Турцией и Финляндией, заключенном в Мадриде год назад.

Шведские и турецкие чиновники встретились 14 июня для переговоров и должны провести еще одну встречу на высоком уровне в Брюсселе, организованную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом в Вильнюсе.

В то же время стало известно, что Венгрия может одобрить протокол о вступлении Швеции в НАТО за считанные дни перед саммитом.