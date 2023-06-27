Столтенберг анонсував зустріч Швеції, Фінляндії і Туреччини перед самітом НАТО

Делегації Швеції, Фінляндії і Туреччини проведуть зустріч високого рівня у Брюсселі щодо прискорення вступу Швеції до НАТО.

Про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

Столтенберг розповів, що провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також на зв’язку з Гельсінкі і Стокгольмом.

"Ми домовилися скликати зустріч на високому рівні у Брюсселі перед самітом НАТО... Мета – досягти прогресу у завершенні вступу Швеції до НАТО", – зазначив Єнс Столтенберг.

На зустрічі будуть присутні міністри закордонних справ країн, очільників розвідки та радники з нацбезпеки.

Як відомо, членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина. Щодо першої відомо, що протокол про вступ Швеції можуть схвалити за лічені дні перед самітом.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, і висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

У Швеції наполягають, що виконали свої зобов'язання за тристороннім меморандумом Швеції та Фінляндії з Анкарою про кроки, які вони мають зробити для приєднання до Альянсу.

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

За неофіційною інформацією, Анкара нібито вимагає від Швеції видати або вислати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.