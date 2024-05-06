У Румунії оголошували штормове попередження, кілька машин змило повінню

У кількох районах Румунії на вечір неділі оголошували штормове попередження через негоду; в одному районі три машини змило у потік, що вийшов з берегів.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Штормове попередження жовтого або помаранчевого рівня на вечір Великодня оголосили у кількох районах на південному сході Румунії. Мешканцям розсилали повідомлення через систему оповіщення RO-Alert з рекомендацією залишатися вдома, врахувати можливість падіння дерев та інших об’єктів через сильний вітер і ймовірність підтоплень.

Внаслідок негоди у повіті Прахова потік, що вийшов з берегів, потягнув за водою три автомобілі. Людей всередині не було, ніхто не постраждав.

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У деяких місцях випав рясний град, що вкрив землю наче сніг.

Минулого тижня від негоди постраждали низка районів на півночі Франції, одна людина загинула.