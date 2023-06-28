Макрон закликав до спокою після заворушень під Парижем після вбивства підлітка

Президент Франції Емманюель Макрон закликав співгромадян до спокою після заворушень у містечках довкола Парижа через смерть підлітка, застреленого поліцією 27 червня.

Про це, як інформує "Європейська правда", він заявив під час свого візиту до міста Марсель, повідомляє Le Figaro.

За словами очільника Французької держави, потрібно виявити спокій, "щоб справедливість могла перемогти".

"Нам потрібен спокій, оскільки нам не потрібна пожежа", – зазначив Макрон.

Президент Франції додав, що настав час для "любові" і "поваги". Він також висловив "емоції всього народу" і "всю солідарність" країни та закликав поважати жертву та її родину.

Макрон також висловив сподівання, що система правосуддя швидко виконає свою роботу.

"У нас є підліток, який загинув, це незрозуміло, не можна пробачити", – резюмував президент Франції.

Нагадаємо, заворушення спалахнули у західному передмісті Парижа Нантер і сусідніх містечках після того, як вранці у вівторок поліцейські під час рутинної перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця за кермом.

Поліцейський, який стріляв, та його напарник залишаються під вартою.

Повідомлялося, що внаслідок заворушень у містечках довкола Парижа через смерть підлітка, застреленого поліцією, затримані понад 30 осіб і постраждали 24 правоохоронці. Від дій учасників заворушень згоріли близько 40 авто.