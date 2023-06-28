Макрон призвал к спокойствию после беспорядков под Парижем после убийства подростка

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал сограждан к спокойствию после беспорядков в городках вокруг Парижа из-за смерти подростка, застреленного полицией 27 июня.

Об этом, как информирует "Европейская правда", он заявил во время своего визита в город Марсель, сообщает Le Figaro.

По словам главы Французского государства, нужно проявить спокойствие, "чтобы справедливость могла победить".

"Нам нужен покой, поскольку нам не нужен пожар", – отметил Макрон.

Президент Франции добавил, что настало время для "любви" и "уважения". Он также выразил "эмоции всего народа" и "всю солидарность" страны и призвал уважать жертву и ее семью.

Макрон также выразил надежду, что система правосудия быстро выполнит свою работу.

"У нас есть подросток, который погиб, это непонятно, нельзя простить", – резюмировал президент Франции.

Напомним, беспорядки вспыхнули в западном пригороде Парижа Нантер и соседних городках после того, как утром во вторник полицейские во время рутинной проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего парня за рулем.

Стрелявший полицейский и его напарник остаются под стражей.

Сообщалось, что в результате беспорядков в городках вокруг Парижа из-за смерти подростка, застреленного полицией, задержаны более 30 человек и пострадали 24 правоохранителя. От действий участников беспорядков сгорели около 40 авто.