В офісі групи "Вагнера" виявили докази інформатаки проти Литви

Документи, знайдені під час обшуків у штаб-квартирі групи "Вагнер" у Санкт-Петербурзі, свідчать про причетність угруповання до інформаційної атаки на Литву.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на Департамент державної безпеки Литви.

Як зазначили у відомстві, під час обшуків було виявлено кілька паспортів ватажка найманців Євгенія Пригожина, один з яких використовували для організації інформаційної атаки на Литву 2020 року.

На початку 2020 року літак Hawker 800, що належить Пригожину, приземлився у Вільнюському аеропорту. У цей самий час до Литви двічі рейсовим літаком прибувала людина з російським паспортом, виданим на ім'я Пригожина, з рисами обличчя, що нагадують його, але це був не олігарх, близький до Кремлівського режиму. Припускається, що це був двійник Пригожина.

Дата народження, зазначена в паспорті двійника Пригожина, була такою самою, як і у власника групи "Вагнера" - 1 червня 1961 року.

З аеропорту він приїхав до будівлі Міністерства комунікацій і транспорту, зробив фото, а після повернення в аеропорт вилетів регулярним рейсом назад у Росію, на території Литви провів лише п'ять із половиною годин.

26 лютого 2020 року двійник Пригожина вдруге прибув до Литви регулярним рейсом. Він зробив фотографію перед Сеймом, Литовським національним музеєм і Великокняжим палацом, а 27 лютого поїхав потягом до Білорусі, хоча мав квиток на літак на той самий день.

У відомстві повідомили, що російський таблоїд sobesednik.ru опублікував твердження, що не відповідають дійсності, про те, що Пригожин нібито двічі приїжджав до Литви й обговорював із високопоставленим представником Мінзв'язку Литви проєкти інформаційних технологій і відвідував Сейм. Для посилення враження статті були проілюстровані фотографіями двійника Пригожина біля литовських державних установ.

Інші російські інтернет-портали також повідомляли про нібито візити Пригожина до Вільнюса.

"Незважаючи на зусилля виконавців, за даними ДГД, інформаційна атака не мала успіху, неправдиву інформацію опублікували тільки невеликі бульварні російські видання, вона не викликала резонансу ані в Литві, ані в інших країнах НАТО та ЄС", – йдеться у повідомленні.

За оцінкою литовської розвідки, документ, знайдений у штаб-квартирі "Вагнера", підтверджує, що дану інформаційну атаку здійснили структури, підконтрольні Пригожину. Також не виключають, що атака здійснювалась спільно зі спецслужбами РФ.

ДДБ стверджує, що відстежує й оцінює можливі зміни безпекової ситуації в регіоні, пов'язані з можливим переїздом Пригожина і найманців "Вагнера" до сусідньої Білорусі.

Міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

Білорусь межує з трьома країнами-членами НАТО – Латвією, Литвою і Польщею. Президент останньої, Анджей Дуда, раніше заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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